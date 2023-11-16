MADI мобільний застосунок з йоги та медитації

Мобільний застосунок, який був розроблений спеціально для тих людей, які хочуть самостійно собі допомогти саме в ті хвилини, коли вони це найбільше потребують.

У моєму додатку + в тому, що представлені різноманітні та ефективні техніки медитацій, і йоги, а не безумовно чогось одного, для того, щоб користувач міг підібрати для себе те, що йому зараз буде до душі.

Плюс заняття можна буде урізноманітнити дихальними практиками представлені у вигляді гри. Такого комба в переглянутих існуючих додатках за подібними темами взагалі немає.

Продумуючи свій додаток так само основна фішка представлена ??у вигляді позначок зі своїми корисними нотатками, які можна буде ставити в аудіо та відеопроглядах. Такого ж ніде немає з промоніторених додатків.

Я розробила дизайн застосунку дуже ніжний та цікавий на яскраві зображення, які були виконані на графічному планшеті.

Це ссилка на figma, де можна застосунок оглянути більш детальніше

https://www.figma.com/proto/NraTixuNaMmgK0R1NJ34cb/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-(MEDI-%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9-%D1%82%D0%B0-%D0%B9%D0%BE%D0%B3%D0%B8)?type=design&node-id=136-147&t=hRZjdWOd5YSJxOAU-0&scaling=scale-down&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=136%3A147&show-proto-sidebar=1

А також силка на портфоліо https://www.behance.net/nadejdakov4