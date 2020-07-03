Мобильное приложение под IOS и Android из любого с

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5 лет назад
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Изготовлю приложение сразу под IOS и Android из любого сайта на собственной платформе. Гарантии. Сжатые сроки. Месяц поддержки и консультаций.

Возможна любая кастомизация - фирменный цвет, иконка, заставка при загрузке, Puch- уведомления, скринсейвер, разный дизайн и количество активных кнопок, возможность интеграций всевозможных сервисов, соцсетей, видео, аудио,радио, подкастов, гугл-карт, трекеров и многое другое.

Возможности монетизировать приложение с AdMob. Связывание бесплатного приложения с переадресацией на платную версию.

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