Презентационное приложение с использованием AR

Добавлена
4 года назад
116 просмотров
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Презентационное приложение с использованием дополненной реальности.

Реализована возможность делать фото и видео с захватом AR элементов, фотозона.

Технология: Unity, Vuforia

http://timursuleymanov.my-board.org/amway/amway.html

Клиент: Amway