Презентационное приложение с использованием AR
Добавлена116 просмотров
4 года назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Презентационное приложение с использованием дополненной реальности.
Реализована возможность делать фото и видео с захватом AR элементов, фотозона.
Технология: Unity, Vuforia
http://timursuleymanov.my-board.org/amway/amway.html
Клиент: Amway