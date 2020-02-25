В феншуй и китайской метафизике Солнечный календарь - один из важнейших инструментов. В каждом дне скрыто столько информации и структур, что позволяет проанализировать каждый час, день, месяц и год. Подобрать идеальную дату для свадьбы, финансовой сделки, время для начала диет, зачатия и много другого.

Используемая технология: Xamarin.Forms, целевая платформа Android

Реализованы подписки на активации, пуш уведомления.

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