Создание высококлассных мобильных приложений (iPhone, Android), а также разработка серверной части с админ панелью для управления контентом.

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Tap To Trip – приложение для тех, кто любит путешествовать и ценит свое время. Теперь, отправляясь в очередную, поездку вам не придется тратить часы на поиски подходящих маршрутов. Всего за несколько минут вам удастся составить план отдыха благодаря уникальным возможностям приложения. В базе Tap To Trip более 400 маршрутов для 40 наиболее популярных городов среди туристов по всему миру, и их список постоянно пополняется.