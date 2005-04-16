Це інтерактивна гра в Telegram, яка занурює користувача у світ цифрового майнінгу. Гравці можуть створювати та розвивати власну майнінгову ферму, заробляти віртуальні монети і змагатися з друзями за бонуси та досягнення.

Ключові особливості:

- Гейміфікований процес: Побудова та оновлення ферми, апгрейд обладнання, підвищення ефективності.

- Соціальні функції: Запрошення друзів, змагання за призи та рейтинги.

- Система прогресу: Рівні, досягнення та розблокування нових можливостей.

- Живий інтерфейс: Анімації й динамічні елементи для кращого залучення.

Технології:

- Платформа: Telegram Mini App

- Фронтенд: JavaScript, HTML5, CSS3, React — для створення динамічного користувацького інтерфейсу.

- Бекенд: Node.js із підтримкою WebSocket для оновлень у реальному часі.

- База даних: MongoDB — для збереження інформації про гравців та їхній прогрес.

- Інтеграція: Telegram Bot API — для зв’язку з Telegram і реалізації соціальних функцій.

"Virtual Mining"— це захоплива гра для ентузіастів криптовалют, яка дозволяє відчути атмосферу справжнього майнінгу просто в межах #Telegram. Вона поєднує інновації та гейміфікацію, відкриваючи користувачам двері до нового цифрового досвіду.

Платформа використовує WalletConnect для зручного підключення криптогаманців та TokenSwap для простого обміну токенами.

Основні переваги:

- Футуристичний інтерфейс UI/UX - елегантний дизайн з динамічними анімаціями та градієнтними ефектами.

- Інтеграція з WalletConnect - надійне підключення до гаманця для безперебійних транзакцій.

- Функція TokenSwap - можливість миттєвого обміну токенами прямо в платформі.

- Адаптивність і зручність - оптимізовано для всіх типів пристроїв.

Масштаб проекту:

- Повний цикл розробки - від початкової концепції до повноцінної платформи.

- Інтеграція з блокчейн-технологіями - створення власних токенів і впровадження смарт-контрактів.

Цей проект ми реалізували "під ключ" - від розробки концептуального дизайну до створення функціонального інтерфейсу.