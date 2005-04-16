Real Estate Website & CRM System

Сайт нерухомості та CRM система

Ми створили інноваційну платформу для оренди та купівлі-продажу нерухомості, оснащену потужною CRM-системою, зручною як для агентств, так і для приватних користувачів.

Реалізовано наступні функції:

- Розширений механізм пошуку та гнучка система фільтрації об'єктів

- Інтеграція з картою для точного визначення розташування нерухомості

- Автоматизоване ведення контактів та трекінг потенційних клієнтів

- Система реєстрації з перевіркою документів через інтеграцію з Дією

- Можливість електронного підписання договорів оренди та купівлі

Цей інструмент дає змогу користувачам легко знаходити та орендувати нерухомість, а агентствам – ефективно управляти своїми контактами та угодами.