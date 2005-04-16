Real Estate Website & CRM System

Сайт нерухомості та CRM система
Ми створили інноваційну платформу для оренди та купівлі-продажу нерухомості, оснащену потужною CRM-системою, зручною як для агентств, так і для приватних користувачів.
Реалізовано наступні функції:
- Розширений механізм пошуку та гнучка система фільтрації об'єктів
- Інтеграція з картою для точного визначення розташування нерухомості
- Автоматизоване ведення контактів та трекінг потенційних клієнтів
- Система реєстрації з перевіркою документів через інтеграцію з Дією
- Можливість електронного підписання договорів оренди та купівлі
Цей інструмент дає змогу користувачам легко знаходити та орендувати нерухомість, а агентствам – ефективно управляти своїми контактами та угодами.