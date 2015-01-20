"Babydrive" наполнение товарами (CMS OpenCart)

Интернет-магазин Babydrive

Тематика: детские коляски, автокресла, транспорт и игрушки

1. Добавление карточек товаров (по образцам: "Mini", "Standart").

1.1 Поиск в Сети и копипаст / легкий рерайт / глубокий рерайт описаний товаров;

1.2 Заполнение подробных характеристик (тайтлы, кейворды и т.д.);

1.3 Поиск качественных изображений с последующей их обработкой (нужные размеры, однотипный фон, устранение логотипов и т.д.).

2. Статья на главную страницу сайта (копирайтинг / SEO).