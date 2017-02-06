[WordPress] Наполнение сайта Prostofitness.com

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В данном проекте были подготовлены и опубликованы статьи для сайта с тематикой «Просто о фитнесе»
✓ CMS: WordPress
✓ Вид работ: Подготовка и публикация статей для информационного сайта prostofitness.
✓ Сайт на котором производились работы: www.prostofitness.com
Производимые работы по данному проекту:
- Поиск изображений, которые были бы релевантны месту размещения в тексте;
- Оптимизация изображение (сжатие, приведение к единому разрешению, цветовая коррекция);
- Прописка мета-данных к изображениям alt и title, при необходимости подпись;
- Прописка мета-данных статьи;
- Оптимизация статьи (выделение цитатных блоков, главных мыслей);
- Публикация статей.