[WordPress] Наполнение сайта Prostofitness.com

В данном проекте были подготовлены и опубликованы статьи для сайта с тематикой «Просто о фитнесе»

✓ CMS: WordPress

✓ Вид работ: Подготовка и публикация статей для информационного сайта prostofitness.

✓ Сайт на котором производились работы: www.prostofitness.com

Производимые работы по данному проекту: