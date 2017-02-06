[WordPress] Наполнение сайта Prostofitness.com

Добавлена
7 лет назад
634 просмотра
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В данном проекте были подготовлены и опубликованы статьи для сайта с тематикой «Просто о фитнесе»

✓ CMS: WordPress

✓ Вид работ: Подготовка и публикация статей для информационного сайта prostofitness.

✓ Сайт на котором производились работы: www.prostofitness.com

Производимые работы по данному проекту:

  • Поиск изображений, которые были бы релевантны месту размещения в тексте;
  • Оптимизация изображение (сжатие, приведение к единому разрешению, цветовая коррекция);
  • Прописка мета-данных к изображениям alt и title, при необходимости подпись;
  • Прописка мета-данных статьи;
  • Оптимизация статьи (выделение цитатных блоков, главных мыслей);
  • Публикация статей.