Дневники Гитлера - фальшивка!
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Добавлена276 просмотров
12 лет назад
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http://worldwar2blog.ru/dnevniki-gitlera-falshivka.html
В данной статье излагаются факты, которые опровергают подлинность известных дневников Гитлера.
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