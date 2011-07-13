Дневники Гитлера - фальшивка!

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12 лет назад
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http://worldwar2blog.ru/dnevniki-gitlera-falshivka.html

В данной статье излагаются факты, которые опровергают подлинность известных дневников Гитлера.

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