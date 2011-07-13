Кулинарные рецепты

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Добавлена
12 лет назад
190 просмотров
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http://exitworld.ru/?p=300#more-300

Описание рецепта приготовления блюда из рыбы.

Все статьи для данного сайта я писала сама. Работала через систему для построения блогов WordPress. Картинки находила в Яндексе и обрабатывала при помощи Paint.