Кулинарные рецепты
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Добавлена190 просмотров
12 лет назад
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http://exitworld.ru/?p=300#more-300
Описание рецепта приготовления блюда из рыбы.
Все статьи для данного сайта я писала сама. Работала через систему для построения блогов WordPress. Картинки находила в Яндексе и обрабатывала при помощи Paint.