Инфографика для маркетплейсов

Приветствую, меня зовут Мария

►Создаю и оформлю для Вас уникальную продающую карточку товара для Wildberries/Ozon/Яндекс маркет, которая будет поднимать ваш товар в ТОП?◄?

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⚜️ Что входит в услугу ⚜️

✅Размещение инфографики на слайдах

✅Тематический дизайн

✅Поиск недостающих фотографий

✅Замена фона

✅Разработка дизайна с учетом пожеланий заказчика

✅ Готовая работа в нужном формате для маркетплейса

✅ Отправлю в удобном формате — ссылкой на Вашу личную папку в облоке )

?СТОИМОСТЬ 1 СЛАЙДА — ВСЕГО 250 ₽

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✅Для выполнения заказа, от Вас потребуется:

1. Фото товара ;

2. Техническое задание с текстом (в свободной форме);

3. Ссылка на карточку товара (если есть);

4. Примеры карточек конкурентов, какие нравятся:

5. Пожелания по оформлению, цветовому решению, стилю.

6. Указать нужны ли триггеры («Новинка», «Хит продаж», «Бестселлер» и тд.).

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⏰У меня не высокие цены, поэтому иногда может создаваться очередь из заказов, чтобы ускорить процесс, обращайтесь как можно раньше чтобы я сразу записал вас в работу ⏰

⚜️ Срок выполнения 1-2 дня ⚜️

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