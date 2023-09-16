Инфографика для маркетплейсов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую, меня зовут Мария
►Создаю и оформлю для Вас уникальную продающую карточку товара для Wildberries/Ozon/Яндекс маркет, которая будет поднимать ваш товар в ТОП?◄?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
⚜️ Что входит в услугу ⚜️
✅Размещение инфографики на слайдах
✅Тематический дизайн
✅Поиск недостающих фотографий
✅Замена фона
✅Разработка дизайна с учетом пожеланий заказчика
✅ Готовая работа в нужном формате для маркетплейса
✅ Отправлю в удобном формате — ссылкой на Вашу личную папку в облоке )
?СТОИМОСТЬ 1 СЛАЙДА — ВСЕГО 250 ₽
?
✅Для выполнения заказа, от Вас потребуется:
1. Фото товара ;
2. Техническое задание с текстом (в свободной форме);
3. Ссылка на карточку товара (если есть);
4. Примеры карточек конкурентов, какие нравятся:
5. Пожелания по оформлению, цветовому решению, стилю.
6. Указать нужны ли триггеры («Новинка», «Хит продаж», «Бестселлер» и тд.).
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
⏰У меня не высокие цены, поэтому иногда может создаваться очередь из заказов, чтобы ускорить процесс, обращайтесь как можно раньше чтобы я сразу записал вас в работу ⏰
⚜️ Срок выполнения 1-2 дня ⚜️
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
[НАЖМИТЕ] на сердечко ❤️ чтобы объявление не потерялось