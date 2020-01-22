Крупный интернет-магазин автоэлектроники Автопрофи

Добавлена
4 года назад
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Крупный интернет-магазин автоэлектроники Автопрофи.ru

Более 3 лет являюсь контент-менеджером в одном из самых крупных интернет-магазинов автоэлектроники avtoprofi.ru 

Заполнено более 2млн. позиций в ручную.https://avtoprofi.ru/ – АвтоПрофи – официальный интернет магазин автоэлектроники с 2003г.

Задачи: 

  • Поиск данных: (описание, картинки, видео, инструкции).
  • Занесение и оформление через html+css.
  • Обработка фото, под необходимые стандарты.
  • Проверка текстов.