Крупный интернет-магазин автоэлектроники Автопрофи
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4 года назад
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Крупный интернет-магазин автоэлектроники Автопрофи.ru
Более 3 лет являюсь контент-менеджером в одном из самых крупных интернет-магазинов автоэлектроники avtoprofi.ru
Заполнено более 2млн. позиций в ручную.https://avtoprofi.ru/ – АвтоПрофи – официальный интернет магазин автоэлектроники с 2003г.
Задачи:
- Поиск данных: (описание, картинки, видео, инструкции).
- Занесение и оформление через html+css.
- Обработка фото, под необходимые стандарты.
- Проверка текстов.