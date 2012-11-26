Наполнение интернет-магазина чехлов

Добавлена
11 лет назад
395 просмотров
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Проделана работа по наполнению интернет-магазина чехлов, работающего на CMS Drupal:

1) Поиск, обработка и размещение фотографий

2) Рерайт описания для товара

3) Расстановка ссылок с анкором, содержащим ключевые слова

4) Заполнение характеристик товара

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