Наполнение интернет-магазина чехлов

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Проделана работа по наполнению интернет-магазина чехлов, работающего на CMS Drupal:
1) Поиск, обработка и размещение фотографий
2) Рерайт описания для товара
3) Расстановка ссылок с анкором, содержащим ключевые слова
4) Заполнение характеристик товара
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