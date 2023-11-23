- Задача:

Сделать в меру яркий сайт, на котором будут представлены тарифы школы, преимущества перед другими школами, также, надо было показать преподавателей и концерты.

- Решение:

1. Определение целевой аудитории: провели исследование, чтобы понять, кто будет использовать этот сайт. Учитывая, что это сайт для школы игры на гитаре, мы сфокусировались на детях и подростках, начинающих играть на гитаре.

2. Разработка дизайна: мы создали привлекательный и интуитивно понятный дизайн. Использовали в меру яркие цвета и простую навигацию для удобства пользователей.

3. Оптимизация сайта: провели оптимизацию сайта для улучшения его производительности и доступности. Использовали оптимизированные изображения, сжатие файлов и оптимизацию кода, чтобы сайт загружался быстро и работал без задержек.