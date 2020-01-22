Системы очистки eurolos.ru

Добавлена
4 года назад
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eurolos.ru – системы очистки Евролос

Заказчику присылали фото с объектов, необходимо было их обработать и выгрузить на яндекс-диск.

Задачи:

  • Приём фото по почте.
  • Обработка фото в фоторедакторе, массовое переименование и название.
  • Заливка яндекс-декс
  • Выставление оценки в веб-интерфейсе