Системы очистки eurolos.ru

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Заказчику присылали фото с объектов, необходимо было их обработать и выгрузить на яндекс-диск.
Задачи:
- Приём фото по почте.
- Обработка фото в фоторедакторе, массовое переименование и название.
- Заливка яндекс-декс
- Выставление оценки в веб-интерфейсе