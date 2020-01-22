Интернет-магазин уборочной техники starmixshop.ru

Добавлена
4 года назад
79 просмотров
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https://www.starmixshop.ru/

Задачи:

  • Сайт на битриксе.
  • Заносить нужно было товары с торговыми предложениями, а также вносить характеристики через инфоблоки, прописывать скидки, оформлять в HTML основной текст и текст характеристик, добавлять фото.
  • Из пдф документа вырезались фото для товара.
  • В одной позиции нужно было заполнять более 20 полей.
  • Данные брались из exel прайсов и сайта-источника.