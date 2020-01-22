Интернет-магазин уборочной техники starmixshop.ru
Добавлена79 просмотров
4 года назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задачи:
- Сайт на битриксе.
- Заносить нужно было товары с торговыми предложениями, а также вносить характеристики через инфоблоки, прописывать скидки, оформлять в HTML основной текст и текст характеристик, добавлять фото.
- Из пдф документа вырезались фото для товара.
- В одной позиции нужно было заполнять более 20 полей.
- Данные брались из exel прайсов и сайта-источника.