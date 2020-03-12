Изменение цвета предметов на фотографии.

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделаю ретушь Ваших фотографий - изменю цвет предмета.
В результате получаем готовое изображение в виде файла jpg в высоком разрешении.
Нужно для заказа:
Для выполнения заказа опишите свое задание, пришлите нужные файлы и доступы.
Необходимо подробное описание Ваших ожиданий по конечному результату: что именно Вы хотите увидеть, какая идея (для чего) создания фотографии. Где будет использоваться.