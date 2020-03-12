Коллажирование. Перенос на другой фон.

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделаю коллажи из Ваших фотографий. Помогу подобрать фон и дополнительные предметы, в соответствии с Вашими требованиями.
В процессе выполнения делаю обтравку (отделение от фона) монтируемого объекта.
Делаю световое и цветовое, тоновое сочетание изображений.
В результате получаем готовое изображение в виде файла jpg в высоком разрешении.
Нужно для заказа:
Для выполнения заказа опишите свою задачу как можно более подробно: что именно Вы хотите увидеть, какая идея (для чего) создания коллажа. Где будет использоваться.