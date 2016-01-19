Обработка фото (фотошоп)

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ретуш фотографий, создание коллажей, замена фона, обтравка.
Вы скидываете ваше фото на почту ,пишете задание. О выполненной работевы будете уведомлены по электронной почте. После уведомления вы производите
оплату через яндекс кошелек (номер кошелька будет
указан в уведомлении) . После оплаты ваше обработанное фото будет выслано на ваш
e-mail. Ретуш фотографий, создание коллажей, замена фона, обтравка.
Цена договорная (в зависимости от сложности и объема работы).