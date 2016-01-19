Обработка фото (фотошоп)

Добавлена
8 лет назад
158 просмотров
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    Ретуш фотографий, создание коллажей, замена фона, обтравка.

   Вы скидываете ваше фото на почту ,пишете задание. О выполненной работевы будете уведомлены по электронной почте. После уведомления вы производите

оплату  через яндекс кошелек (номер кошелька будет

указан в уведомлении) . После оплаты ваше обработанное фото будет выслано на ваш

e-mail.      Ретуш фотографий, создание коллажей, замена фона, обтравка.

Цена договорная (в зависимости от сложности и объема работы).