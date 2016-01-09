Регистрация
Вход
RU
UA
Заказы
Фрилансеры
Портфолио
Блог
Обработка фотографии
Обработка фотографий
Добавлена
8 лет назад
109 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на
фриланс
-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Обработка производилась для компании "Танец Вашей Любви".
Что сделано:
Выровнен горизонт
Произведена обрезка
Произведена цветокоррекция
Удалены некоторые элементы на заднем плане
Размыт фон
2026x682
984 КБ
Дина
dina_raus
Была
8 лет назад
Заказать похожую работу
#12 из 12
Свернуть сайдбар