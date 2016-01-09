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Обработка фотографии
Обработка фотографий
Добавлена
8 лет назад
105 просмотров
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фриланс
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Работа по обработке проводилась для компании "Танец Вашей Любви".
Что было сделано:
Выровнен горизонт
Произведена обрезка
Произведена цветокоррекция
Удалены некоторые элементы назаднем плане
Размыт фон
2026x682
988 КБ
Дина
dina_raus
Была
8 лет назад
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