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Обработка любительской фотографии
Обработка фотографий
Добавлена
8 лет назад
103 просмотра
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фриланс
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Что сделано:
Произведена цветокоррекция
Убрана дымка
Настроена резкость в размытых местах
Настроена яркость/контраст
Скорректированы засвеченные места
2026x682
2 МБ
Дина
dina_raus
Была
8 лет назад
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