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Обработка портретной фотографии
Обработка фотографий
Добавлена
8 лет назад
137 просмотров
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фриланс
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Работа выполнялась для компании "Танец Вашей Любви".
Что было сделано:
Выровнен горизонт
Произведена обрезка
Произведена цветокоррекция
Удалены засвеченные места
951x682
693 КБ
Дина
dina_raus
Была
8 лет назад
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