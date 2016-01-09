Обработка портретной фотографии

Добавлена
8 лет назад
137 просмотров
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Работа выполнялась для компании "Танец Вашей Любви".

Что было сделано:

  • Выровнен горизонт
  • Произведена обрезка
  • Произведена цветокоррекция
  • Удалены засвеченные места