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Обработка портретной фотографии
Обработка фотографий
Добавлена
8 лет назад
126 просмотров
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фриланс
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Работа выполнялась для компании "Танец Вашей Любви"
Что было сделано:
Выровнен горизонт
Произведена цветокоррекция
Произведена светокоррекция
Удалены блики с лица
Выровнен тон лица
1463x682
678 КБ
Дина
dina_raus
Была
8 лет назад
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