Обработка портретной фотографии

Добавлена
8 лет назад
126 просмотров
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Работа выполнялась для компании "Танец Вашей Любви"

Что было сделано:

  • Выровнен горизонт
  • Произведена цветокоррекция
  • Произведена светокоррекция
  • Удалены блики с лица
  • Выровнен тон лица