Обработка пейзажа

Добавлена
8 лет назад
124 просмотра
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Что сделано:

  • Произведена цветокоррекция
  • Убрана дымка
  • Настроена резкость в размытыхместах
  • Настроена яркость/контраст
  • Выровнены светотени
  • Добавлен цвет небу