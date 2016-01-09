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Обработка пейзажа
Обработка фотографий
Добавлена
8 лет назад
124 просмотра
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фриланс
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Что сделано:
Произведена цветокоррекция
Убрана дымка
Настроена резкость в размытыхместах
Настроена яркость/контраст
Выровнены светотени
Добавлен цвет небу
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1 МБ
Дина
dina_raus
Была
8 лет назад
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