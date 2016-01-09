Фото коллаж

Добавлена
8 лет назад
121 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Данный фото коллаж был изготовлен для интернет-магазина с целью привлечения большего количества посетителей за счёт интересных фотографий, размещаемых на различных ресурсах.

Что было сделано:

  • Произведена обтравка фото подушки
  • Подобраны картинки для коллажа: чашка, мешок с кофе, фон, деревянная поверхность
  • Нарисован пар
  • Затонирован фон и поверхность стола
  • Добавлены тени