Предметная ретушь "Обувь" [тестовое задание]

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1. Обтравить объект съемки с тенью, на белый фон #ffffff
2. Тень сгладить и обесцветить
3. Почистить пыль
4. Убрать заломы и вмятины
5. Убрать руку и паралон
6. Вставить задник и часть туфли используя вспоммагательные снимки
7. Продублировать завязки на вторую туфлю
8. Разместить объект в центре кадра
9. Размер изображения не должен измениться