Предметная ретушь "Обувь" [тестовое задание]

Добавлена
2 года назад
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1. Обтравить объект съемки с тенью, на белый фон #ffffff

2. Тень сгладить и обесцветить

3. Почистить пыль

4. Убрать заломы и вмятины

5. Убрать руку и паралон

6. Вставить задник и часть туфли используя вспоммагательные снимки

7. Продублировать завязки на вторую туфлю

8. Разместить объект в центре кадра

9. Размер изображения не должен измениться