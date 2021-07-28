Game UI/UX Designer (Тестовое задание)

Задача:

Собрать интерфейс тематического оффера с мини-игрой на основе имеющихся графических материалов.

Используйте и адаптируйте уже имеющуюся графику окна. Недостающие элементы позаимствуйте и адаптируйте из предложенных графических материалов.

Ход выполнения тестового:

1. Собрать окна согласно предложенным схематикам на основе предложенных материалов.

2. Придумать и дорисовать необходимые эффекты.

3. Сделать нарезку интерфейсных элементов в том виде, в каком они будут передаваться для интеграции в игру. Т.е.

разобрать изображение на составные части, при этом, постараться, чтобы они занимали как можно меньше места в атласе, и нарезка была оптимальной.

4. Поставить окна в мокап.