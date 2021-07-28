Game UI/UX Designer (Тестовое задание)

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Задача:
Собрать интерфейс тематического оффера с мини-игрой на основе имеющихся графических материалов.
Используйте и адаптируйте уже имеющуюся графику окна. Недостающие элементы позаимствуйте и адаптируйте из предложенных графических материалов.
Ход выполнения тестового:
1. Собрать окна согласно предложенным схематикам на основе предложенных материалов.
2. Придумать и дорисовать необходимые эффекты.
3. Сделать нарезку интерфейсных элементов в том виде, в каком они будут передаваться для интеграции в игру. Т.е.
разобрать изображение на составные части, при этом, постараться, чтобы они занимали как можно меньше места в атласе, и нарезка была оптимальной.
4. Поставить окна в мокап.