Ретушь лица.

Ретушь всего фото.

Что было сделано:

• Ретушь девушки

• Контраст фото

• Добавление света и теней

• Цветокоррекция

Вашему фото необходима Ретушь?

Я могу Вам помочь, напишите мне:

https://freelancehunt.com/freelancer/Alena_Danilova.html

Я на Behance:

https://www.behance.net/Freelancer-Danilova

#обтравка #обработкафото

#ретушь #заменафона #каталог

#Фотомонтаж #заменафона #фото #ретушь #коллаж #цветокоррекция #коллажирование #визитка #фотошоп #графика #монтаж #монтажфото #photoshop #photo #abodephotoshop #art #арт #edit #аватарка #цифровойрисунок #рисунок #портретпофото #dreamart #дримарт #фотопортрет #popart #визитка #дизайнвизити #визитнаякарточка #визитнаякарточканазаказ #типографическийпортрет