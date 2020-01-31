Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ретушь фото.
Что было сделано:
• Ретушь девушки
• Контраст фото
• Добавление света и теней
Вашему фото необходима Ретушь?
Я могу Вам помочь, напишите мне:
https://freelancehunt.com/freelancer/Alena_Danilova.html
Я на Behance:
https://www.behance.net/Freelancer-Danilova
#Фотомонтаж #заменафона #фото #ретушь #коллаж #цветокоррекция #коллажирование #визитка #фотошоп #графика #монтаж #монтажфото #photoshop #photo #abodephotoshop #art #арт #edit #аватарка #цифровойрисунок #рисунок #портретпофото #dreamart #дримарт #фотопортрет #popart #визитка #дизайнвизити #визитнаякарточка #визитнаякарточканазаказ #типографическийпортрет