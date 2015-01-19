Курсовая работа

Данная работа является примером перевода технического текста с русского на английский язык. Курсовая по теме "Использование функций MS Excel для моделирования оптимальной цепочки поставок в развитиии гидроэлектрического бизнеса" содержит много технических терминов из области логистики, а также примеры работ в MS Excel.