Перевод En<=>Ru, верстка HTML&CSS, правка/перевод резюме/писем

Опыт работы в маркетинге 2+ лет, работаю в Id и Ps, поддержка сайтов с wordpress (HTML&CSS, оптимизация SEO). Основной язык работы - английский. Работаю из Бостона, удаленно. Подробное резюме по ссылке LinkedIn.

Четыре года опыта перевода художественных, бизнес, технических, и др. текстов с/на русский и английский языки. Также делаю перевод резюме, официальных писем, сценариев, сайтов. Мое главное правило в работе – выполнять ее качественно и в срок!