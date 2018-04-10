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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Бетонный завод «Соржа» – производство и поставки бетона по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Этапы работ c сайтом:
- Аудит технической оптимизации
- Сбор СЯ
- Кластеризация запросов
- Анализ контента (продающие качества, коммерческие факторы, usability)
- Оптимизация мета-тегов, написание текстов.