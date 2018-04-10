Картонная фабика

КартонСервис — производство и оптовой продажей бумаги и картона различных видов.

Этапы работ c сайтом:

Аудит технической оптимизации

Сбор СЯ

Кластеризация запросов

Анализ контента (продающие качества, коммерческие факторы, usability)

Оптимизация мета-тегов, написание текстов.

Результаты работ: стабильное увеличение поискового трафика с середины 2017 года, 62% всех собранных запросов входят в топ-10.