Картонная фабика

Добавлена
6 лет назад
141 просмотр
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КартонСервис — производство и оптовой продажей бумаги и картона различных видов.

Этапы работ c сайтом:

  • Аудит технической оптимизации
  • Сбор СЯ
  • Кластеризация запросов
  • Анализ контента (продающие качества, коммерческие факторы, usability)
  • Оптимизация мета-тегов, написание текстов.
Результаты работ: стабильное увеличение поискового трафика с середины 2017 года, 62% всех собранных запросов входят в топ-10.