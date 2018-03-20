Тематика: Интернет-магазин брендовой парфюмерии (Москва и область)

Цель: Продвинуть сайт в топы Яндекса и Гугла. Запустить продажи.

Работы: Клиент пришел в работу без сайта в июне 2016 года. За 2 месяца был создан современный интернет-магазин. Наполнен текстами и товарами. Также была настроена аналитика коммерции. Была запущена контекстная реклама. В первый год удалось нарастить поисковый трафик до 1500 посетителей в сутки. Без единой ссылки.

Итог: В данный момент (март 2018 года) сайт работает, успешно пройден "горячий сезон" с показателем около 20 продаж в день, что очень неплохо в такой конкурентной тематике. За все время нам удалось повысить средний чек на 60%.