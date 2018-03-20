Тематика: Сеть ресторанов и продуктовых магазинов (Крым)

Цель: Продвинуть в топ Яндекса

Работы: Проводились в период от марта 2015 года до января 2017 года. За это время был разработан новый дизайн сайта, собрано максимально охватывающее нишу семантическое ядро, разработана новая структура сайта. Написаны продающие тексты, решающие проблемы посетителей.

Итог: За время работы над проектом, он стал лидером ниши. Трафик из поиска вырос в 7 раз.