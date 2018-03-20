Тематика: Информационный сайт о путешествиях (Россия)

Цель: Нарастить поисковый трафик

Работы: Сайт запускался с нуля. Было собрано семантическое ядро, сформирован пул статей. Автором статей был и является сам клиент. Работать начали с апреля 2017 года. Сайт запустили в маю, как раз к сезону отпусков. Сайт продвигается только за счет полезного контента и продуманной структуры.

Итог: За первые три месяца работы удалось выйти на посещаемость в 800 посетителей в день. В первые полгода посещаемость составила 2000 посетителей в день. В среднем посетитель проводит на сайте 10 минут. Показатель отказов - 11%.