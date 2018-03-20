Тематика: Микрокредиты (Украина)

Цель: Нарастить количество заявок на микрокредиты

Работы: Начало работ - 20 сентября 2016 года. Был проведен аудит, в результате которого заказан редизайн, добавление нового функционала на сайт. Также начали проводить всевозможные акции, что позволило улучшить лояльность аудитории и поднять конверсию сайта. Было собрано семантическое ядро с максимально возможным количеством запросов, написаны интересные тексты для людей.

Итог: За первые 3 месяца работы удалось нарастить трафик с 300 до 1000 посетителей в сутки. Количество заявок увеличилось в 5 раз.