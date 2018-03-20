Тематика: Информационный сайт о венерических заболеваниях (Россия)

Цель: Продвинуть сайт в топ Яндекса и Гугла. Увеличить трафик с поисковиков

Работы: Начало работ в мае 2014 года. Был проведен комплексный аудит сайта, разработана стратегия продвижения. Собрано полное семантическое ядро, проведена ручная расгруппировка запросов по страницам. Также был найден копирайтер с медицинским образованием. За первые 2 месяца было написано около 200 новых статей и еще около 100 было переписано в соответствии с контент-планом. Ссылок практически не закупали (около 20 штук за первый год работы).

Итог: Начало роста проекта через месяц после начала работ. В течении первого года работ трафик вырос в 5 раз.