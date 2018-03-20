Тематика: Интернет-магазин электрооборудования (Москва и область)

Цель: Продвинуть сайт в топы Яндекса и Гугла. Увеличить продажи

Работы: Начало работ в январе 2015 года. Проведен аудит сайта, даны рекомендации по исправлению ошибок на сайте и внедрению нового функционала. Максимально увеличен ассортимент товара и расширена структура кателога. Ссылки начали закупать с первого дня работ.

Итог: Улучшение видимости сайта. Увеличение трафика в 6 раз за первый год работы. Продажи увеличились на 314%.