Продвижение интернет-магазина обуви

Тематика: Украинский интернет-магазин Обуви

Цель: продвижение в Google. Снижение стоимости лида

Работы: Начало работ 20 апреля 2017 года. Был проведен аудит сайта, исправлены все ошибки, оптимизированы изобрадения. Расширена структура каталога. При работе не было куплено ни одной ссылки.

Итог: Ощутимый рост трафика и продаж на втором месяце работ. Увеличение видимости сайта. Увеличение трафика в 3 раза. Снижение стоимости лида на 47%. Увеличение продаж на 35%.