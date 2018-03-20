Продвижение интернет-магазина обуви

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Тематика: Украинский интернет-магазин Обуви
Цель: продвижение в Google. Снижение стоимости лида
Работы: Начало работ 20 апреля 2017 года. Был проведен аудит сайта, исправлены все ошибки, оптимизированы изобрадения. Расширена структура каталога. При работе не было куплено ни одной ссылки.
Итог: Ощутимый рост трафика и продаж на втором месяце работ. Увеличение видимости сайта. Увеличение трафика в 3 раза. Снижение стоимости лида на 47%. Увеличение продаж на 35%.