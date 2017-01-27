Интернет-магазин детских книг

Движок NetCat. Раньше продвигался, но по очевидным причинам с небольшими успехами. Внутри было очень много косяков. Даже сейчас их много, но их программист говорит, что это максимум, что можно сделать и везде шли на компромис.

Пришли 28-ого мая, то бишь как раз с июня 6 месяцев в работе. За которые рост трафика в 5 раз (есть некая сезонность еще, т.к. книги, так что на глазок раза в 3,5-4 без учета сезонности точно есть). Продажи выросли втрое. Количество оформленных заказов выросло раз в 6+.