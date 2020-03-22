Крупный финансовый и бухгалтерский портал

Что было

Клиент обратился за рекомендациями по увеличению общего количества трафика. Дополнительной задачей было увеличение покупателей их софта для бухгалтерского и финансового анализа.

Что делали

Был проведен полноценный анализ текущего состояния, выявлены технические ошибки. Произведена выгрузка запросов из метрики (более 140 тысяч запросов), снята частотность, которые имели устраивающую нас частотность, но при этом имели недостаточные позиции. Были проработаны многие страницы, выданы рекомендации по их изменению. Материалы, которые не были рекламными, были даны более конкретные рекомендации по изменению и актуализации контента.

Очень хорошо конвертировались в покупателей посетители подкатегории, которая содержала высококачественные определения и формулы из финансового анализа и бухгалтерского учета, а так же была отделена от всего портала и на ней использовался другой дизайн. По этой категории собрано семантическое ядро по имеющимся материалам для их небольшого изменения, собрано так же ядро для расширения этой категории.