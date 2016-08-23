Информационный сайт о визуальном редакторе sketch

Тема ресурса - визуальный редактор sketch 3.

Задача стояла нарастить поисковый трафик и работать над его удержанием. Продавать платные курсы с сайта.

С первого взгляда было видно, что сайт открыли достойный с точки зрение наполненной информации(который неоднократно попадал в сборники полезного контента на хабре за месяц), но с точки зрение SEO продвижения он не был готов бороться на равных со своими конкурентами.

Проделанная работа:

• составили максимально полное семантическое ядро под уже имеющийся контент;

• исправили мета-теги;

• отредактировали имеющиеся статьи и дальше построили план написания статей, на несколько недель вперед (оговорили с клиентом темы статей, собрали ключи и под каждый текст составили свое ТЗ).

В виду того, что мы не являемся экспертами по тематике сайта, а основная ценность ресурса именно контент, мы выступали именно как консультанты, которые давали четкие рекомендации, иногда влезая с мелкими правками в текст, но основная заслуга все равно на плечах клиента. В итоге имеем рост в поисковом трафике, который заметен в разы.