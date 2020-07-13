Интернет-магазина Брендового спортивного питания
Исходные данные :
Сайт: https://manlab.su/
Тематика: Спортивноепитание
Регион:Санкт-Петербург и Москва
Поисковая система:Googleи Яндекс
Длительностьпродвижения: 6 месяца
Бюджет в месяц: 450$
Был ли ранееоптимизирован: нет
Трафик дооптимизации: 20 человек в день
Трафик послеоптимизации: 42 человек в день
Цель :Увеличить количество трафика на сайт, повышение узнаваемости бренда, увеличении
продаж.
Полная версия скриншота https://prnt.sc/tepthk
Работа над проектом :
1. Этап: анализ сайта и формированиестратегии продвижения
-Комплексный аудит сайта: для понимая ситуации по сайту и поискаточек роста, был проведён комплексный аудит по итогом которого был составлен
перечень всех недочетов и разработана стратегия по продвижению сайта.
-Техническая оптимизация сайта: В ходе аудита было выявлено большое количество ошибок в программнойчасти сайта из-за которых сайт мог не корректно индексироваться поисковыми
системами, и так же не позволяли полноценно проводить оптимизацию.
Из основных ошибок : отсутствие полей для оптимизированногоконтента в разделах сайта, дубли страниц, отсутствие хлебных крошек и наличие
404 ошибок. В ходе оптимизации все было устранено.
2. Этап: Работа с внутренней оптимизациейсайта
- Сбор и кластеризация семантического ядра. На основанииконкурентов было собрано объемное и уникальное семантическое ядро. Так же была
проведена класторизация ядра и разработана удобная и логичная структура сайта
- На основании СЯ были составлены и прописаны мета теги по всемстраницам сайта. Мета теги были составлены так же с учетом коммерческих
факторов что позволило повысить показатель CTR на уровень 5.3%
- По сколько на сайте полностьюотсутствовал контент, была разработан копирайтинг план по наполнению сайта
оптимизированным контентом и ведению инфо раздела. Всего было написано текстов общим объемом более 209 тыс. символов
3. Этап: Работа с внешними факторами
- Работа с репутацией сайта:велась активная работа по оформлению аккаунтов магазина и отладки отзывов на
популярных площадках. Так же велась активность на тематических форумах где
проставлялись ссылки на непосредственно сам сайт.
- Наращивание ссылочный массы: Былиотобраны трастовые, тематические площадки на которых размещались пресс
релизы с ссылкой на продвигаемый ресурс.
Трудности, скоторыми столкнулись :
-Новый бренд и молодой сайт. Тематикаочень конкурентная и по общем тематическим запросам с молодым сайтом выйти
крайне сложно. Зайти со стороны брендовых запросов тоже не было возможность т.к
бренд только вышел на рынок. И было принято решение на первых этапах заниматься
исключительно СЧ запросами, что как мы видим дало результат
- Полное отсутствие базовых подготовок сайта к продвижению. Сайтпришлось серьёзно дорабатывать по программной части, что отняло достаточно
большой промежуток времени.
- Слабый дизайн сайта. Сайт создан на базовомшаблоне и сильно уступал в визуальном оформлении конкурентов. Перерисовать сайт
не было возможности. По этому основной упор был сделан на качественные формы
захвата и максимально качественного юзабилити.
Результаты :
- Сайт активно вырос впоиске
- полная техническаяоптимизация
-повышение уровняконверсий
-улучшена репутациямагазина
-прирост трафика болеечем в 2 раза
-у бренда появилосьузнаваемость в сети