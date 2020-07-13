Продвижение магазина Эко товаров для детей
Исходные данные :
Сайт: https://littleleo.ru/
Тематика: Детскиетовары
Регион:Санкт-Петербург и Ленинградская область
Поисковая система:Googleи Яндекс
Длительностьпродвижения: 4 месяца
Бюджет в месяц:300$
Был ли ранееоптимизирован: нет
Трафик дооптимизации: 7 человек в день
Трафик послеоптимизации: 39 человек в день
Цель :Увеличить количество трафика на сайт, так же повышение конверсий и уровня
продаж.
Полная версияскриншота https://prnt.sc/tdeenn
Работа над проектом :
1. Этап: анализ сайта и формированиестратегии продвижения
-Комплексный аудит сайта: для понимая ситуации по сайту и поискаточек роста, был проведён комплексный аудит по итогом которого был составлен
перечень всех недочетов и разработана стратегия по продвижению сайта.
-Техническая оптимизация сайта: В ходе аудита было выявлено большое количество ошибок в программнойчасти сайта из-за которых сайт мог не корректно индексироваться поисковыми
системами, и так же не позволяли полноценно проводить оптимизацию.
Из основных ошибок : отсутствие полей для оптимизированногоконтента в разделах сайта, дубли страниц, отсутствие хлебных крошек и наличие
404 ошибок. В ходе оптимизации все было устранено.
2. Этап: Работа с внутренней оптимизациейсайта
- Сбор и кластеризация семантического ядра. На основанииконкурентов было собрано объемное и уникальное семантическое ядро. Так же была
проведена класторизация ядра и разработана удобная и логичная структура сайта
- На основании СЯ были составлены и прописаны мета теги по всемстраницам сайта. Мета теги были составлены так же с учетом коммерческих
факторов что позволило повысить показатель CTR более чем на 3%
- По сколько на сайте полностьюотсутствовал контент, была разработан копирайтинг план по наполнению сайта
оптимизированным контентом и ведению инфо раздела. Всего было написано более 50 Текстов общим объемом более 180 тыс. символов
3. Этап: Работа с внешними факторами
- Работа с репутацией сайта:велась активная работа по оформлению аккаунтов магазина и отладки отзывов на
популярных площадках. Так же велась активность на тематических форумах где
проставлялись ссылки на непосредственно сам сайт.
- Наращивание ссылочный массы: Былиотобраны трастовые, тематические площадки на которых размещались пресс
релизы с ссылкой на продвигаемый ресурс
Трудности, скоторыми столкнулись :
- Полное отсутствие базовых подготовоксайта к продвижению. Сайт пришлось серьёзно дорабатывать по программнойчасти, что отняло достаточно большой промежуток времени.
- Слабый дизайн сайта. Сайт создан набазовом шаблоне и сильно уступал в визуальном оформлении конкурентов.
Перерисовать сайт не было возможности. По этому основной упор был сделан на
качественные формы захвата и максимально качественного юзабилити.
Результаты :
- Сайт активно вырос впоиске
- полная техническаяоптимизация
-повышение уровняконверсий
-улучшена репутациямагазина
-более 195 запросов втоп 30
-прирост трафика болеечем в 3 раза