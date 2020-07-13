Продвижение магазина Эко товаров для детей

Исходные данные :

Сайт: https://littleleo.ru/

Тематика: Детскиетовары

Регион:Санкт-Петербург и Ленинградская область

Поисковая система:Googleи Яндекс

Длительностьпродвижения: 4 месяца

Бюджет в месяц:300$

Был ли ранееоптимизирован: нет

Трафик дооптимизации: 7 человек в день

Трафик послеоптимизации: 39 человек в день

Цель : Увеличить количество трафика на сайт, так же повышение конверсий и уровня

продаж.

Полная версияскриншота https://prnt.sc/tdeenn

Работа над проектом :

1. Этап: анализ сайта и формированиестратегии продвижения

-Комплексный аудит сайта: для понимая ситуации по сайту и поискаточек роста, был проведён комплексный аудит по итогом которого был составлен

перечень всех недочетов и разработана стратегия по продвижению сайта.

-Техническая оптимизация сайта: В ходе аудита было выявлено большое количество ошибок в программнойчасти сайта из-за которых сайт мог не корректно индексироваться поисковыми

системами, и так же не позволяли полноценно проводить оптимизацию.

Из основных ошибок : отсутствие полей для оптимизированногоконтента в разделах сайта, дубли страниц, отсутствие хлебных крошек и наличие

404 ошибок. В ходе оптимизации все было устранено.

2. Этап: Работа с внутренней оптимизациейсайта

- Сбор и кластеризация семантического ядра. На основанииконкурентов было собрано объемное и уникальное семантическое ядро. Так же была

проведена класторизация ядра и разработана удобная и логичная структура сайта

- На основании СЯ были составлены и прописаны мета теги по всемстраницам сайта. Мета теги были составлены так же с учетом коммерческих

факторов что позволило повысить показатель CTR более чем на 3%

- По сколько на сайте полностьюотсутствовал контент, была разработан копирайтинг план по наполнению сайта

оптимизированным контентом и ведению инфо раздела. Всего было написано более 50 Текстов общим объемом более 180 тыс. символов

3. Этап: Работа с внешними факторами

- Работа с репутацией сайта:велась активная работа по оформлению аккаунтов магазина и отладки отзывов на

популярных площадках. Так же велась активность на тематических форумах где

проставлялись ссылки на непосредственно сам сайт.

- Наращивание ссылочный массы: Былиотобраны трастовые, тематические площадки на которых размещались пресс

релизы с ссылкой на продвигаемый ресурс

Трудности, скоторыми столкнулись :

- Полное отсутствие базовых подготовоксайта к продвижению. Сайт пришлось серьёзно дорабатывать по программнойчасти, что отняло достаточно большой промежуток времени.

- Слабый дизайн сайта. Сайт создан набазовом шаблоне и сильно уступал в визуальном оформлении конкурентов.

Перерисовать сайт не было возможности. По этому основной упор был сделан на

качественные формы захвата и максимально качественного юзабилити.

Результаты :

- Сайт активно вырос впоиске

- полная техническаяоптимизация

-повышение уровняконверсий

-улучшена репутациямагазина

-более 195 запросов втоп 30

-прирост трафика болеечем в 3 раза