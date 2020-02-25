Продвижение магазина рыболовных товаров

Исходные данные :

Сайт - https://fish-river.com.ua/

Тематика : Интернет магазин рыболовных принадлежностей

Возраст домена на стрете продвижения : 7 лет

Регион : Украина

Срок работы над сайтом : 8 месяцев

Бюджет в месяц : 400$

Был ли оптимизирован ранее : да

Трафик до оптимизации : 9 800 человек в месяц

Трафик после оптимизации : 19 300 человек в месяц

Цель : поднять видимость сайта в поисковых системах, увеличить трафик, поднять уровень

продаж.

Работа над проектом:

1. Этап : анализ сайт и формирование стратегии

Для оценки состояния сайта, а так же его положения на фоне

конкурентов, выявление возможных проблем в оптимизации, был проведен комплексный

аудит, составлен список обнаруженных проблем и ошибок. Был составлен план работ по

их устранению и улучшению видимости сайта.

- Техническая оптимизация : были исправлены все технические ошибки сайта которые

могут негативно сказаться на ранжировании сайт такие как : дубли страниц, ошибки 404,

некорректные редиректы, ошибки верстки, а так же созданы технический файлы robots и

sitemap.

- Юзабилити аудит :По сколько сайт уже был трафик и хватало данных для анализа

поведения пользовтелей, был проведен дополнительный аудит и даны рекомендации по

улучшению поведенческих факторов на сайте и поднятию конверсии.

2. Этап : работа с семантикой сайта

Был составлен список всех «топовых» конкурентов, проведен их анализ. На основании

этого анализа было собрано семантическое ядро и сформирована максимально удобная и

правильная структура сайта. Общее количество ключевых слов превысило 6000 .

3. Этап : Внутренняя оптимизация сайта :

- Внутренняя оптимизация : По сколько, сайт ранее уже оптимизировался, были

перепроверены все мета теги на сайте и при необходимости были актуализированы

согласно новому семантическому ядру, а недостающие сформированы и прописаны с

нуля.

-Работа с контентом : Был составлен копирайтинг план сайта, на основании сем.ядра,

сформированы ТЗ на тексты с дальнейшим их написанием и публикациями.

- Работа с инфо разделом : Для привлечения дополнительного трафика, был разработан и

наполнялся инфо раздел (блог). Под него была сформировано дополнительное сем.ядро и

контент план.

- Внутренняя перелинковка : Для корректного распределения веса сайта, была составлена

и реализована карта перелинковки сайта.

4. Этап : Работа с внешними факторами :

- Работа с репутацией :Велась активность на тематических формах и площадках, по

размещению отзывов и ссылок на ресурс, от 20 штук в месяц.

-Наращивание ссылочной массы : Были отобраны трастовые, тематические, площадки, на

которых были размещены пресс-релизы с ссылкой на продвигаемый ресурс.

Сложности, с которыми столкнулись:

- Некачественная работа по оптимизации в прошлом:

Не смотря на то что у сайта был хороший возраст и довольно высокий траст, ранее

проведенные на нем работы были весьма не корректными и не соответствовали

требованиям ПС, из-за чего тормозились темпы развития проекта.

Результаты:

За 8 месяцев работы над сайтом :

- Оптимизированы все приоритетные, коммерческие и информационные страницы.

- написано более 250 тысяч символов текстов.

-размещено более 160 ссылок на ресурс

-19% от общего количество ключевых запросов входит в топ10

-улучшились поведенческие факторы и возрос уровень конверсии

-Трафик увеличился на 10 000 уникальных посетителей в месяц