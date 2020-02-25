Продвижение магазина рыболовных товаров

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Исходные данные :
Сайт - https://fish-river.com.ua/
Тематика : Интернет магазин рыболовных принадлежностей
Возраст домена на стрете продвижения : 7 лет
Регион : Украина
Срок работы над сайтом : 8 месяцев
Бюджет в месяц : 400$
Был ли оптимизирован ранее : да
Трафик до оптимизации : 9 800 человек в месяц
Трафик после оптимизации : 19 300 человек в месяц
Цель : поднять видимость сайта в поисковых системах, увеличить трафик, поднять уровень
продаж.
Работа над проектом:
1. Этап : анализ сайт и формирование стратегии
- Комплексный адуит :Для оценки состояния сайта, а так же его положения на фоне
конкурентов, выявление возможных проблем в оптимизации, был проведен комплексный
аудит, составлен список обнаруженных проблем и ошибок. Был составлен план работ по
их устранению и улучшению видимости сайта.
- Техническая оптимизация : были исправлены все технические ошибки сайта которые
могут негативно сказаться на ранжировании сайт такие как : дубли страниц, ошибки 404,
некорректные редиректы, ошибки верстки, а так же созданы технический файлы robots и
sitemap.
- Юзабилити аудит :По сколько сайт уже был трафик и хватало данных для анализа
поведения пользовтелей, был проведен дополнительный аудит и даны рекомендации по
улучшению поведенческих факторов на сайте и поднятию конверсии.
2. Этап : работа с семантикой сайта
Был составлен список всех «топовых» конкурентов, проведен их анализ. На основании
этого анализа было собрано семантическое ядро и сформирована максимально удобная и
правильная структура сайта. Общее количество ключевых слов превысило 6000 .
3. Этап : Внутренняя оптимизация сайта :
- Внутренняя оптимизация : По сколько, сайт ранее уже оптимизировался, были
перепроверены все мета теги на сайте и при необходимости были актуализированы
согласно новому семантическому ядру, а недостающие сформированы и прописаны с
нуля.
-Работа с контентом : Был составлен копирайтинг план сайта, на основании сем.ядра,
сформированы ТЗ на тексты с дальнейшим их написанием и публикациями.
- Работа с инфо разделом : Для привлечения дополнительного трафика, был разработан и
наполнялся инфо раздел (блог). Под него была сформировано дополнительное сем.ядро и
контент план.
- Внутренняя перелинковка : Для корректного распределения веса сайта, была составлена
и реализована карта перелинковки сайта.
4. Этап : Работа с внешними факторами :
- Работа с репутацией :Велась активность на тематических формах и площадках, по
размещению отзывов и ссылок на ресурс, от 20 штук в месяц.
-Наращивание ссылочной массы : Были отобраны трастовые, тематические, площадки, на
которых были размещены пресс-релизы с ссылкой на продвигаемый ресурс.
Сложности, с которыми столкнулись:
- Некачественная работа по оптимизации в прошлом:
Не смотря на то что у сайта был хороший возраст и довольно высокий траст, ранее
проведенные на нем работы были весьма не корректными и не соответствовали
требованиям ПС, из-за чего тормозились темпы развития проекта.
Результаты:
За 8 месяцев работы над сайтом :
- Оптимизированы все приоритетные, коммерческие и информационные страницы.
- написано более 250 тысяч символов текстов.
-размещено более 160 ссылок на ресурс
-19% от общего количество ключевых запросов входит в топ10
-улучшились поведенческие факторы и возрос уровень конверсии
-Трафик увеличился на 10 000 уникальных посетителей в месяц