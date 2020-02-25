Комплексное продвижение сайт спортивных товаров

Исходные данные :

Сайт: https://life-running.ru/

Тематика: спортивные товары

Регион: Москва и область

Поисковая система: Google и Яндекс

Длительность продвижения: 4 месяца

Бюджет в месяц: 300$

Был ли ранее оптимизирован: да

Трафик до оптимизации: 1000 человек в месяц в месяц

Трафик после оптимизации: 2200 человек в месяц

Цель : остановить падения трафика после выхода нового алгоритма, поднять трафик и ключи,

увеличить продажи.

Ссылка на аналитику https://prnt.sc/qsaqt5

Работа над проектом:

1. Этап : анализ сайт и формирование стратегии

-Комплексный аудит: для понимания причин падения трафика и так формирования

стратегии по развитию сайта, был проведен комплексный аудит сайта, составлен список

проблем и ошибок, допущенных прошлым исполнителем.

- Техническая оптимизация: В ходе проведения аудита были выявлены ряд технических

замечаний, которые мешали корректному индексированию сайта. Из основных замечаний

были обнаружены: крайне низкая скорость загрузки страниц сайта, ошибки по валидности

кода, множество битых ссылок и 404 ошибок.

- Юзабилит аудит: Был проведен анализ, поведения пользователей и предоставлены

рекомендации по улучшению конверсии сайта. На основании рекомендации была

переделана корзина, упрошена система фильтров, что позволило повысить уровень

заказов с сайта и улучшить поведенческие факторы.

2. Этап : работа с семантикой сайта

- была пересмотрена и актулизирована семантика. Так же был проведен анализ

конкурентов на основании который было расширено сем ядро до 12000 ключевых слов

- на основании семантики была сформирована, максимально удобная и обширная

структура сайта

3. Этап : Внутренняя оптимизация сайта :

- На основании семантического ядра, были составлены и прописаны мета данные для всех

страниц сайта.

-По сколько на сайте уже находился контент, был проведен его полный аудит контента, в

результате которого было выявлено большое количество некачественных текстов, они были

полностью переписаны. Так же параллельно происходило наполнение сайта новым

оптимизированным контентом для новых и действующих разделов.

4. Этап : Работа с внешними факторами :

- Работа с репутацией :Велась активность на тематических формах и площадках, по

размещению отзывов и ссылок на ресурс, от 20 штук в месяц.

-Наращивание ссылочной массы : Были отобраны трастовые, тематические, площадки, на

которых были размещены пресс-релизы с ссылкой на продвигаемый ресурс.

Сложности, с которыми столкнулись:

-Ограниченный бюджет: Данная тематика входит в топ 10 конкурентных, и требует

больших вливаний денежных средств на ссылочное продвижение, а так же контент. На момент

анализа было найдено более 45 прямых конкурентов, более половины из которых так же были

оптимизированы и проводили активные работы по SEO.

- Некорректная стартовая оптимизация: Сайт был уже с историей, и в результате аудита

были выявлены грубые нарушения оптимизации, такие как : некорректная кластеризация

семантического ядра, в результате которого была спутана релевантность страниц; сайт был

наполнен некачественным контентом который тянул сайт в низ и была вероятность попасть под

санкции, так же в силу ограниченности бюджета не было возможности быстро обновить весь

контент.

Результаты:

-было остановлено падение сайта

- начался активный рост проекта

-Был актуализирован весь некачественный контент и написан новый

-всего было написано более 150 тысяч символов контента

- улучшена репутация магазина путем работы с отзывами (было оставлено более 130

положительных отзывов)

- был улучшен ссылочный профиль и увеличен более чем в два раза

- трафик вырос на более чем 1000 человек в месяц