Комплексное продвижение сайт спортивных товаров
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Исходные данные :
Сайт: https://life-running.ru/
Тематика: спортивные товары
Регион: Москва и область
Поисковая система: Google и Яндекс
Длительность продвижения: 4 месяца
Бюджет в месяц: 300$
Был ли ранее оптимизирован: да
Трафик до оптимизации: 1000 человек в месяц в месяц
Трафик после оптимизации: 2200 человек в месяц
Цель : остановить падения трафика после выхода нового алгоритма, поднять трафик и ключи,
увеличить продажи.
Ссылка на аналитику https://prnt.sc/qsaqt5
Работа над проектом:
1. Этап : анализ сайт и формирование стратегии
-Комплексный аудит: для понимания причин падения трафика и так формирования
стратегии по развитию сайта, был проведен комплексный аудит сайта, составлен список
проблем и ошибок, допущенных прошлым исполнителем.
- Техническая оптимизация: В ходе проведения аудита были выявлены ряд технических
замечаний, которые мешали корректному индексированию сайта. Из основных замечаний
были обнаружены: крайне низкая скорость загрузки страниц сайта, ошибки по валидности
кода, множество битых ссылок и 404 ошибок.
- Юзабилит аудит: Был проведен анализ, поведения пользователей и предоставлены
рекомендации по улучшению конверсии сайта. На основании рекомендации была
переделана корзина, упрошена система фильтров, что позволило повысить уровень
заказов с сайта и улучшить поведенческие факторы.
2. Этап : работа с семантикой сайта- была пересмотрена и актулизирована семантика. Так же был проведен анализ
конкурентов на основании который было расширено сем ядро до 12000 ключевых слов
- на основании семантики была сформирована, максимально удобная и обширная
структура сайта
3. Этап : Внутренняя оптимизация сайта :
- На основании семантического ядра, были составлены и прописаны мета данные для всех
страниц сайта.
-По сколько на сайте уже находился контент, был проведен его полный аудит контента, в
результате которого было выявлено большое количество некачественных текстов, они были
полностью переписаны. Так же параллельно происходило наполнение сайта новым
оптимизированным контентом для новых и действующих разделов.
4. Этап : Работа с внешними факторами :
- Работа с репутацией :Велась активность на тематических формах и площадках, по
размещению отзывов и ссылок на ресурс, от 20 штук в месяц.
-Наращивание ссылочной массы : Были отобраны трастовые, тематические, площадки, на
которых были размещены пресс-релизы с ссылкой на продвигаемый ресурс.
Сложности, с которыми столкнулись:
-Ограниченный бюджет: Данная тематика входит в топ 10 конкурентных, и требует
больших вливаний денежных средств на ссылочное продвижение, а так же контент. На момент
анализа было найдено более 45 прямых конкурентов, более половины из которых так же были
оптимизированы и проводили активные работы по SEO.
- Некорректная стартовая оптимизация: Сайт был уже с историей, и в результате аудита
были выявлены грубые нарушения оптимизации, такие как : некорректная кластеризация
семантического ядра, в результате которого была спутана релевантность страниц; сайт был
наполнен некачественным контентом который тянул сайт в низ и была вероятность попасть под
санкции, так же в силу ограниченности бюджета не было возможности быстро обновить весь
контент.
Результаты:
-было остановлено падение сайта
- начался активный рост проекта
-Был актуализирован весь некачественный контент и написан новый
-всего было написано более 150 тысяч символов контента
- улучшена репутация магазина путем работы с отзывами (было оставлено более 130
положительных отзывов)
- был улучшен ссылочный профиль и увеличен более чем в два раза
- трафик вырос на более чем 1000 человек в месяц