Мета тег title: пример правильного написания

Правильное написание мета тега title увеличивает ранжирование в поисковиках и трафик в 10 раз. Как же правильно прописывать названия и секреты, которые влияют на SEO.

Позиции в ТОП-10 дают разные трафики, 10 место – 3% трафика, 1 место – 35%. На Вашу позицию в ТОПе влияет кликабельность.

Чтобы повысить кликабельность, надо правильное наполнение мета-информации. Для этого необходимо выполнять рекомендации техники Эверести

https://www.youtube.com/watch?v=youstCMC8oQ