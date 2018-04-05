Мета тег title: пример правильного написания
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6 лет назад
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Правильное написание мета тега title увеличивает ранжирование в поисковиках и трафик в 10 раз. Как же правильно прописывать названия и секреты, которые влияют на SEO.
Позиции в ТОП-10 дают разные трафики, 10 место – 3% трафика, 1 место – 35%. На Вашу позицию в ТОПе влияет кликабельность.
Чтобы повысить кликабельность, надо правильное наполнение мета-информации. Для этого необходимо выполнять рекомендации техники Эверести